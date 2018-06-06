حزب العدالة والتنمية يفند تشكيكات قليجدار أوغلو حول العمليات العسكرية في جبال قنديل

أكد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي أن تصريحات رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، حول توقيت عمليات عسكرية ضد منظمة بي كا كا الإرهابية في شمال العراق، لا أساس لها من الصحة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ماهر أونال، في ولاية قرمهان مرعش، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء وفنَّد فيها أقوال كمال قليجدار أوغلو.

وقال إن "قليجدار أوغلو يتساءل: لماذا تطلقون عملية في جبال قنديل قبل 16 يوما من الانتخابات؟ دون أن يعلم أن العمليات قد انطلقت فعلياً في مارس/أذار الماضي".

وتابع: "فنحن، بمجرد انتهائنا من عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، اتجهنا إلى شمالي العراق لتجفيف منابع الإرهاب".

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تجري القوات المسلحة التركية عمليات في شمالي العراق ضد إرهابيي "بي كا كا" وقد وصلت نشاطاتها على عمق 20 كيلو متر داخل الأراضي العراقية، حيث استطاعت تحييد أكثر من 130 إرهابياً خلال عملياتها العسكرية البرية والجوية في تلك المنطقة.

وذلك في إطار عملياتها العسكرية الرامية لمكافحة منظمة "بي كا كا" الإرهابية في جبل قنديل والمناطق المحيطة به.