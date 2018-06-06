غداً.. أتراك الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية

يبدأ الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج، غداً الخميس، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة داخل البلاد في 24 حزيران/ يونيو الجاري.

هذا ويشارك في عملية التصويت خارج البلاد أكثر من 3 ملايين ناخب تركي في عملية ستستمر حتى يوم 19 يونيو الجاري.

وسيكون بإمكان الناخب التركي الإدلاء بصوته في 123 مركزاً انتخابياً، موزعين على 60 دولة.

وحسب قوانين اللجنة العليا للانتخابات، يحق للناخب الإدلاء بصوته في مراكز الاقتراع اعتباراً من الساعة 09:00 حتّى الساعة 21:00، بالتوقيت المحلي للدولة التي يتواجد فيها.

وسيتم نقل البطاقات الانتخابية إلى الداخل التركي بعد انتهاء عملية الاقتراع في الخارج، وحفظها في غرفة خاصة إلى حين انتهاء اقتراع الداخل يوم 24 يونيو.

وفي حال لم تُحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإنّ الناخب التركي في الخارج سيحق له الإدلاء بصوته مرة أخرى اعتبارا من 30 يونيو حتّى 4 تموز/ يوليو المقبل.

هذا ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 6 مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، بينما تتنافس ثمانية أحزاب سياسية في الانتخابات البرلمانية.