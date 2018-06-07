الحكومة التركية: مستاؤون من مواقف اليونان تجاه الانقلابيين الأتراك

أعرب متحدث الحكومة التركية بكر بوزداغ اليوم الخميس، عن استياء بلاده من موقف أثينا تجاه الانقلابيين الأتراك، الفارين إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا منتصف تموز/ يوليو 2016.

وأوضح بوزداغ في تصريح للصحفيين خلال تجوله في أسواق ولاية يوزغات وسط البلاد، أنّ موقف اليونان تجاه الانقلابيين مخالف لحقوق الجوار وللقانون الدولي، وأنه من المفيد أن تعرف أثينا أن تركيا تضع في اعتبارها هذا الموقف.

وأضاف بوزداغ أنّ اليونان أيضا شهدت انقلابات عسكرية في الماضي مثل تركيا، ودفعت ثمن ذلك، وأنّ الشعب اليوناني يدرك مرارة الانقلابات العسكرية.

وأكّد بوزداغ أنّ الاتفاقيات المبرمة بين أنقرة وأثينا، والقوانين الدولية، تُلزم اليونان بتسليم الانقلابيين إلى تركيا.

وتابع بوزداغ قائلاً: "على الرغم من الاتفاقات الثنائية والقوانين الدولية إلّا أن اليونان رفضت تسليم هؤلاء الانقلابيين إلى تركيا، بل منحت بعضهم حق اللجوء. والآن توفر الحماية لهم".