المركزي التركي يقرر رفع سعر الفائدة والليرة تواصل الصعود مقابل الدولار

أعلن البنك المركزي التركي أنه قرر زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأسبوع (الريبو) بمقدار 1.25 نقطة ليصل إلى 17.75 بالمئة، في أحد خطوة يتخذها البنك للمزيد من السيطرة على سعر صرف الليرة ومعدلات التضخم.

وقال البنك المركزي، في بيان له اليوم الخميس، عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة رئيس البنك "مراد جتين قايا"، إنه قرر زيارة سعر الفائدة من 16.50 بالمئة إلى 17.75 بالمئة.

ومع الإعلان عن القرار الجديد، تعززت مكاسب الليرة التركية التي بدأت صباح اليوم، مسجلة ارتفاعاً بلغ 2 بالمئة مقابل الدولار، عند 4.45 نزولاً من 4.58 سعر الافتتاح.

وأوضح البيان أنّ لجنة السياسات النقدية، قررت تعزيز التشديد النقدي، من أجل دعم استقرار الأسعار، خاصة سعر الصرف الذي شهد تذبذبا خلال الأسابيع الماضية.

البيان أكد أنّ البنك المركزي، سيواصل استخدام جميع الأدوات المتوفرة لديه، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي، المتمثل في تحقيق الاستقرار في الأسعار.

وأشار البيان إلى أنّ الموقف الصارم في السياسة النقدية، سيستمر بشكل حاسم، إلى أن يتحقق تحسن ملحوظ في نسب التضخم بالبلاد.