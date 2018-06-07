بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية في الخارج

بدأ الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج التصويت صباح اليوم الخميس في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية على المعابر الحدودية للبلاد.

وشهد مطارا أتاتورك وصبيحة غوكجن في مدينة إسطنبول إقبالًا من الناخبين الأتراك المقيمين في الخارج على التصويت في الصناديق الانتخابية التي أعدت خصيصاً لهذا الغرض في المطارين.

كما شهدت المعابر الحدودية البرية لتركيا مع بلغاريا (قابي كولة ودره كوي) واليونان (إيبصالا) بدء عملية التصويت بالنسبة للأتراك القادمين من الخارج عبر البر.

ومن المقرر أن تنتهي عملية الاقتراع في المعابر الحدودية التركية يوم 24 يونيو/ حزيران الحالي.

كذلك، بدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، اليوم الخميس، للمغتربين الأتراك في كل من ألمانيا والنمسا وفرنسا.

وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية، سيكون بإمكان الناخبين الأتراك التصويت في المعابر الحدودية اعتبارًا من 30 يونيو الجاري حتى 8 يوليو/ تموز القادم.

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/ حزيران الجاري، يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان (عن حزب العدالة والتنمية)، و"محرم إنجة" (عن حزب الشعب الجمهوري)، وصلاح الدين دميرطاش (عن حزب الشعوب الديمقراطي)، و"تَمَل قَره مُلا أوغلو" (عن حزب السعادة)، و"دوغو برينجك" (عن حزب الوطن)، ومرال أقشنر (عن حزب جيد).

هذا ويشارك في عملية التصويت خارج البلاد أكثر من 3 ملايين ناخب تركي في عملية ستستمر حتى يوم 19 يونيو الجاري.

وسيكون بإمكان الناخب التركي الإدلاء بصوته في 123 مركزاً انتخابياً، موزعين على 60 دولة.

وحسب قوانين اللجنة العليا للانتخابات، يحق للناخب الإدلاء بصوته في مراكز الاقتراع اعتباراً من الساعة 09:00 حتّى الساعة 21:00، بالتوقيت المحلي للدولة التي يوجد فيها.