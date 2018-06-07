"دي ميستورا" يختتم مشاوراته في تركيا بشأن العملية السياسية في سوريا

أعلنت الأمم المتحدة، أن مبعوثها الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اختتم اليوم الخميس، مشاوراته في تركيا حول العملية السياسية في سوريا.

وذكر بيان أصدره ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أن "دي ميستورا اختتم للتو (الساعة 14:00 ت.غ) مشاوراته في إسطنبول حول العملية السياسية في سوريا".

وأوضح أن المبعوث الأممي الخاص، "أجرى مباحثات مع السلطات التركية، وهيئة التفاوض السورية، والائتلاف السوري المعارض".

وأكد البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه أن "المبعوث الخاص للأمين العام يخطط لمواصلة المشاورات الإقليمية في الأيام المقبلة".

ولم يذكر البيان توقيت وصول المبعوث الأممي إلى تركيا، أو موعد مغادرته.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن "دي ميستورا" التقى نائب مستشار وزارة الخارجية التركية سادات أونال.