محكمة تركية تغرم قليجدار أوغلو بدفع 200 ألف ليرة كتعويض لأردوغان وعائلته

غرّمت محكمة تركية اليوم الخميس، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، بدفع تعويضات مالية قدرها 110 آلاف ليرة تركية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب اتهاماته له بتحويل أموال إلى جزيرة "مان" ببحر جمهورية أيرلندا.

وشارك في الجلسة التي عُقدت في المحكمة البدائية الخامسة في أنقرة، فرح يلدز محامي الرئيس التركي، وجلال جليك محامي قليجدار أوغلو.

وقال القاضي في جلسة النطق بالحكم، إنّ المدّعي قليجدار أوغلو لم يتمكن من تقديم أدلة وقرائن تثبت صحة ادعاءاته ضد أردوغان.

وأضاف القاضي أنّ الجهات المختصة لم تتأكد خلال تحقيقاتها من صحة ادعاءات قليجدار أوغلو، ولم تصل إلى أدلة تثبت قيام المدّعى عليهم بتحويل أموال إلى الخارج.

وقالت المحكمة في بيانها إنّ القاضي غرّم قليجدار أوغلو بدفع مبلغ 110 آلاف ليرة تركية لأردوغان، بسبب ادعاءاته غير الصحيحة التي أطلقها.

فيما ذكرت المحكمة أن إجمالي المبلغ الذي سيدفعه قليجدار أوغلو كتعويضات لأردوغان وأقربائه في قضية جزيرة مان، وصل إلى 197 ألف ليرة تركية (ما يعادل نحو 42 ألف دولار أمريكي).