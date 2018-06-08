أردوغان: سندخل إلى سنجار وقنديل إذا أقرت بغداد بعجزها عن حسم المسألة

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرب إرهابيي "بي كا كا" في مناطق قنديل وسنجار وحتى في قضاء مخمور بالعراق "إذا ما أقرت بغداد بعجزها عن حسم المسألة".

وأضاف أردوغان، في كلمة له ضمن تجمع انتخابي: "إذا تطلب الأمر سندخل إلى سنجار وقنديل أيضاً" التي تعد المعقل الأبرز لمنظمة بي كا كا الإرهابية.

وتابع الرئيس التركي: "سنذهب إلى أماكن تمركز جميع من يزعجون بلادنا".

ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا" في شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.