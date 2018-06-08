أردوغان: سندرس رفع حالة الطوارئ بعد الانتخابات المقبلة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، إنهم يعتزمون بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 يونيو/ حزيران الجاري، مناقشة رفع حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد منذ 2016.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال مقابلة مشتركة مع قناتين محليتين، أجاب خلالها على أسئلة المذيعين حول آفاق إقرار رفع حالة الطوارئ ودفع بدل الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقال أردوغان: "سنطرح حالة الطوارئ على الطاولة بعد الانتخابات وقد تكون هناك حالة لرفعها. سنكون حينها قد درسنا ذلك".

من جهة ثانية أضاف أردوغان قائلا "سأعلن عن شكل نظام الإدارة الجديدة خلال الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية".

وأشار إلى "إمكانية تشكيل الحكومة من نواب البرلمان لكن هذا سيؤدي إلى خسارة المقاعد البرلمانية لأولئك النواب".

وأضاف "لذلك فإن تشكيل الحكومة من شخصيات خارج البرلمان بشكل أكبر سيريحكم، وهذا ما سيحدده عدد النواب في البرلمان".

وفرضت الحكومة التركية حالة الطوارئ في البلاد بعيد المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف تموز/ يوليو 2016 التي قادتها منظمة فتح الله غولن الإرهابية.