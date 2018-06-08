وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيرته النمساوية قضية إغلاق مساجد بالنمسا

بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، مع نظيرته النمساوية، كارين كنايسل، اليوم الجمعة، قرار الحكومة النمساوية إغلاق سبعة مساجد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه تشاوش أوغلو مع وزيرة الخارجية النمساوية، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية للأناضول.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن تشاوش أوغلو أعرب عن انزعاجه من تصريحات المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز.

وقال كورتز في هذه التصريحات إن بلاده لن تمنح إقامات لأئمة تابعين للاتحاد الإسلامي التركي في النمسا، كانت أنقرة قد أرسلتهم في وقت سابق، وستغلق سبعة مساجد، أحدهم تابع للمجتمع التركي في النمسا.

وأعلنت الحكومة النمساوية، في وقت سابق اليوم، أنها قررت إغلاق 7 مساجد، وترحيل عدد كبير من الأئمة، ضمن ما سمته "مكافحة الإسلام السياسي".

وهو القرار الذي قال تشاوش أوغلو، في تصريحات اليوم، إنه "مؤشر على مستوى العنصرية ومعاداة الإسلام الذي وصلت إليه بعض الدول والسياسيين (في أوروبا)".

وأضاف أن "السياسيين العنصريين المعادين للإسلام سيذهبون بأوروبا إلى هاويات أخرى".