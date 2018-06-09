المغتربون الأتراك بالدنمارك يبدؤون التصويت في الانتخابات

بدأت، اليوم السبت، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، للمغتربين الأتراك في الدنمارك.

وتوجه الناخبون صباح اليوم إلى القنصلية التركية العامة في العاصمة كوبنهاغن، للإدلاء بأصواتهم في ثلاثة صناديق اقتراع أُعدت في القنصلية.

وفي تصريح للأناضول، قال القنصل التركي، أوغر كنان أيبك، "أخذنا في الاعتبار قدوم ناخبين أتراك من دول أوروبية أخرى".

وأضاف: "وعلى هذا الأساس قمنا بالتحضيرات اللازمة لعملية التصويت التي بدأت اليوم، وأتمنى أن يجلب الخير لدولتنا".

ويبلغ عدد الناخبين الأتراك في الدنمارك نحو 32 ألفا.

وتستمر عملية التصويت في الانتخابات التركية بالخارج، لغاية 19 حزيران/ يونيو الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

ومن المنتظر أن يشارك في عملية التصويت خارج تركيا، أكثر من 3 ملايين ناخب تركي عبر 123 مركزا انتخابيا، في 60 دولة.

وسيتم نقل البطاقات الانتخابية إلى الداخل التركي بعد انتهاء عملية الاقتراع في الخارج، وحفظها في غرفة خاصة، إلى حين انتهاء اقتراع الداخل يوم 24 حزيران/يونيو.