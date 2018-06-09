وزير تركي: جبل قنديل هدف قريب بالنسبة لنا والسيطرة عليه مسألة وقت

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بمقدور بلاده السيطرة على معاقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية في جبل قنديل بشمال العراق، متى تشاء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" التركية، اليوم السبت.

وحول العملية العسكرية الجارية في شمال العراق ضد معاقل الإرهاب، أوضح صويلو أن جبل قنديل هدف قريب بالنسبة لبلاده، وأن السيطرة عليه هي "مسألة وقت".

وأضاف صويلو: "يمكننا السيطرة على قنديل في الوقت الذي نشاء.. قوة تركيا في هذا المستوى حاليًّا".

وتابع قائلًا: "سترى تركيا خلال مدة زمنية قريبة جدًّا أبطالنا في قنديل.. إنها بالنسبة لنا مسألة وقت فقط".

وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن قوات الأمن تحبط عمليات كثيرة لمنظمتي "بي كا كا" و"فتح الله غولن" الإرهابيتين، مشيرًا إلى أنهم لا يجدون من الصواب الإعلان باستمرار عن مثل هذه العمليات.

ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا"، شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.