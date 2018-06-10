أردوغان: الانتخابات القادمة هي مسألة سيادة وعلى إثرها يتحدد مستقبل البلاد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إنّ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في 24 حزيران/ يونيو الجاري، تعتبر مسألة سيادة ومستقبل بالنسبة لتركيا.

وانتقد أردوغان في كلمة أمام حشد من أنصاره في ولاية دنيزلي وسط البلاد، عدم تطرق منافسه محرم إينجة (مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة)، لمسألة مكافحة الإرهاب.

وأوضح أردوغان أنّ المرشح إينجة لم يدل، بتصريح واحد خلال حملاته الانتخابية عن برنامجه حول مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأكّد أردوغان أن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة منذ 16 عاما، عملت جاهدة من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ودعا أردوغان أنصاره إلى دعم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات النيابية، مبيناً أنّ الحكومة القوية يلزمها برلمان قوي لأداء مهامه.

وأضاف أردوغان أنّ حكومات العدالة والتنمية ساهمت على مر السنوات الماضية، في رفع مكانة تركيا في المحافل والمؤسسات الدولية.