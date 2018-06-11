الجالية التركية في فرنسا تتوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتها في الانتخابات

بدأت الجالية التركية في فرنسا الإدلاء بأصواتها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية أمس الأحد، مع تسجيل إقبال كبير من المواطنين الأتراك المقيمين في البلد.

وتتواجد مراكز للتصويت في القنصليات التركية وفي قاعات مستأجرة في مدن باريس وليون وستراسبورغ ومارسيليا وبوردو ونانت.

وقد اصطف الناخبون أمام القنصلية التركية العامة بباريس، في طابور بلغ طوله نحو كيلومتر للإدلاء بأصواتهم؛ جاؤوا بحافلات من المدن المجاورة، فيما أغلقت الشرطة الشارع الذي تقع به القنصلية أمام حركة المرور.

هذا وقد بدأ التصويت للناخبين الأتراك المقيمين في فرنسا، الخميس الماضي، ويستمر حتى 19 يونيو/حزيران الجاري.

ويقدر عدد الناخبين الأتراك المقيمين في فرنسا بـ330 ألف ناخب، وهي ثاني أكبر كتلة انتخابية تركية بالخارج بعد ألمانيا.

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/حزيران الجاري، يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان (عن حزب العدالة والتنمية)، ومحرم إنجة (عن حزب الشعب الجمهوري)، وصلاح الدين دميرطاش (عن حزب الشعوب الديمقراطي)، وتَمَل قَره مُلا أوغلو (عن حزب السعادة)، ودوغو برينجك (عن حزب الوطن)، ومرال أقشنر (عن حزب إيي).