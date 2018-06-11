تشاوش أوغلو: حان دور "قنديل" شمالي العراق لتدمير جحور "بي كا كا"

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنه حان دور جبل قنديل، معقل بي كا كا الإرهابية شمالي العراق، لتقوم القوات التركية بالدخول إلى جحور الإرهابيين فيه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاوش أوغلو، اليوم الاثنين، بمسقط رأسه بولاية أنطاليا، جنوبي تركيا.

وشدد وزير الخارجية التركي، على أن قوات بلاده ستسوي جبل قنديل بالأرض، فوق رؤوس الإرهابيين.

وقال "شاهدتم كيف دخلنا جحورهم في عفرين وجرابلس والباب، والآن حان دور قنديل".

وأكد تصميم بلاده على القضاء على أي تهديد يوجه لتركيا أينما كان.

ومنذ 11 مارس/آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات لـ"بي كا كا" شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ التنظيم الإرهابي، وتوفير الأمن على الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى داخل البلاد.