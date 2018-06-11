يلدريم: هدف عملية قنديل التحييد التام لـبي كا كا الإرهابية

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الاثنين، إن الهدف النهائي للعملية العسكرية التي تشنها بلاده في جبال قنديل شمال العراق هو "التحييد التام لمنظمة بي كا كا".

وأضاف يلدريم، في كلمة له خلال حفل افتتاح نفق يصل بين ولايتي مانيسا وإزمير، إن "هدف عملية قنديل هو التحييد التام لمنظمة بي كا كا الإرهابية بحيث لا تستطيع إلحاق أي ضرر ببلادنا مرة أخرى".

وشدد يلدريم على أنه ليست لدى بلاده أية أطماع بأراضي أحد، مؤكداً: "غايتنا القضاء على المنظمات الإرهابية التي تتحرش ببلادنا من خارج حدودنا وتهدد أمن أرواح وأموال مواطنينا".

وحول مصير تنظيم "ي ب ك" الامتداد السوري لـ"بي كا كا" في شرق نهر الفرات، أكد يلدريم أن وجود التنظيم هناك بأسلحته الثقيلة يعد تهديداً لتركيا ذا أولوية، داعياً الولايات المتحدة لإنهائه ملوحاً بعملية أخرى لهذا الغرض.

وقال رئيس الوزراء التركي: "وجود تنظيم إرهابي بأسلحة ثقيلة شرقي الفرات يعتبر تهديدًا ذا أولوية ضد بلادنا، ولا يمكننا تجاهله، ويجب إنهاء وجود العناصر الإرهابية هناك".

وتوجه إلى واشنطن بالقول: "إذا لم تنهِ الولايات المتحدة وجود التنظيم الإرهابي (ي ب ك) شرقي الفرات وتسحب أسلحته، فإننا دائمًا جاهزون للقيام بما يتوجب من أجل حماية أمننا وأوراح وممتلكات مواطنينا".