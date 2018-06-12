تركيا ترحّب بنتائج القمة الأمريكية الكورية الشمالية في سنغافورة

رحبت تركيا بالاتفاق الذي توصل إليه زعيما الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، خلال قمة سنغافورة، بشأن إقامة سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأعربت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم الثلاثاء، عن سعادتها بالإعلان المشترك الصادر اليوم حول اتفاق البلدين على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وبناء سلام دائم، وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وأشارت الخارجية أن قمة سنغافورة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تشكل "منعطفًا بارزًا" في العملية الدبلوماسية بشبه الجزيرة الكورية.

وشددت أن الخطوات الإيجابية التي ينبغي اتخاذها للمحافظة على الفرصة التاريخية التي أفرزتها الإرادة السياسية التي أبداها الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الديمقراطي، سوف تحمل أهمية خاصة على صعيد السلام العالمي، لاسيما عقب التوافق بين زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية في أبريل/ نيسان الماضي، حول إقامة سلام شامل في المنطقة.

وأكّد البيان أن تركيا ستواصل تقديم الدعم للجهود الهادفة إلى إرساء الاستقرار والسلام في شبه الجزيرة الكورية التي تربطها مع تركيا علاقات تاريخية مهمة.

وفي وقت سابق اليوم، عقد الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، أول اجتماع لهما، في سنغافورة.

وتضمن البيان المشترك الموقّع عقب اللقاء، التزامًا من بيونغ يانغ، بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.