تشاوش أوغلو: شكلنا مع واشنطن لجنة خاصة لـتسليم غولن

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن تركيا أنشأت مع الجانب الأمريكي لجنة خاصة للعمل على تسليم "فتح الله غولن"، زعيم منظمة غولن الإرهابية المتورطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة قبل عامين.

وأضاف تشاوش أوغلو، في تصريحات له خلال مشاركته في فعالية انتخابية في هاطاي جنوب البلاد، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الـ"إف بي آي" باشر تحقيقات بشأن انتهاكات مختلفة (لمنظمة غولن الإرهابية) بينها التهرب الضريبي وتزوير تأشيرات الدخول.

وأشار الوزير التركي إلى أن نظيره الأمريكي مايك بومبيو، أوضح له أن واشنطن تجري تحقيقات جادة بشأن المنظمة. مؤكدًا أن أنقرة تعمل ما بوسعها من أجل إعادة "غولن".

وأشار تشاوش أوغلو أن واشنطن لا يمكنها وضع مثل هذه المشاكل جانبًا، كما حدث مع مسألة مدينة منبج السورية التي يسيطر عليها تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي.

وأفاد في هذا الخصوص أن تركيا اتفقت مع الولايات المتحدة حول خريطة طريق بشأن منبج، مشددًا "سنخرج إرهابيي ب ي ك، بي كا كا من هناك، وسنسلمها لأصحابها الحقيقيين".