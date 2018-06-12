وزير الدفاع التركي: تركيا ستبقى في شمال العراق حتى القضاء على الجماعات الإرهابية

قال وزير الدفاع التركي إن تركيا ستبقى في شمال العراق حتى القضاء على الجماعات الإرهابية هناك، مشيراً أن العمليات العسكرية التركية ضد بي كا كا تتم بالتنيسق مع بغداد وطهران.

وقال الوزير التركي إن الجيش التركي أقام قواعد في المواقع التي استولى عليها من الإرهابيين في شمال العراق وأن تركيا بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

تصريحات الوزير نور الدين جانيكلي، خلال استضافته في اجتماع محرري الأناضول، اليوم الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للوكالة في العاصمة أنقرة.

واشار جانيكلي أن تركيا اقترحت القيام بعمليات مشتركة مع إيران ضد معاقل بي كا كا في جبال قنديل، وأنه لم يتم تسجيل تقدم حول هذا الموضوع بعد، مضيفاً أن إيران ليس لديها أية تحفظات حول عمليات الجيش التركي وأنها تدعمها.

كذلك، هناك اتفاق مع بغداد حول مسير العمليات، وفقا للوزير دائما.

وتطرق وزير الدفاع التركي إلى خارطة طريق "منبج"، شمالي سوريا؛ فقال إن عناصر "ي ب ك/ ب ي د" الإرهابي سيخرجون من منبج وفق بنود خارطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة وواشنطن، مؤكداً أن تنفيذ ذلك سيتم بالاشتراك بين جنود أتراك وأمريكيين.

وبعد أوضح الوزير التركي أن إخراج "ب ي د/ي ب ك" من منبج ومراقبة الخطوة عسكرياً سيجري من قبل الجنود الأمريكان والأتراك معاً؛ أضاف أن الأمريكان مقتنعون بأن تنظيم "ي ب ك/ب ي د" هو جزء من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، ويُدار من قبلها، "وإلا ما كان بالإمكان التوصل إلى هذا التفاهم".

وتابع: "نظيري الأمريكي أكد لي عدم إمكانية حدوث مماطلة في تطبيق بنود خارطة الطريق المتعلقة بالوضع في مدينة منبج السورية".

وأوضح أن رأي بلاده منذ البداية هو تشكيل إدارة محلية بشكل يتناسب ويعكس التركيبة السكانية لمدينة منبج ما قبل الحرب.

وبيّن أن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ستحددان معاً المشاركين في الإدارة المحلية للمدينة.

وأشار إلى أن التفاهم مع الولايات المتحدة حول منبج، يفتح المجال للتعاون بشأن تطهير بقية المناطق في أنحاء سوريا من المنظمات الإرهابية.

وحول عدم تمكن بلاده من الحصول على بعض الأسلحة من الخارج، قال جانيكي: "لا نستطيع الحصول على العديد من الأسلحة والذخائر من أصدقائنا رغم دفعنا ثمنها، أو أنهم على الأقل يتأخرون في تزويدنا باحتياجاتنا".

وتابع بهذا الخصوص: "نواجه حظراً مبطناً في بعض القطع التي نستخدمها في إنتاج الأسلحة والذخيرة، من قِبل الشركات الأمريكية والألمانية والنمساوية".

وأكد على تطور الصناعات الدفاعية التركية، مشيرا إلى أن أهم دليل على تطور الصناعات الدفاعية عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" ضد الإرهابيين شمالي سوريا.

وأعلن عن إبرام اتفاقية مع شركة (لم يسمها) لإنتاج طائرات بدون طيار هجومية مسلحة محلية، من المقرر أن يطلق عليها اسم "أقينجي"، وسيتم استلام الدفعة الأولى منها عام 2020.

ومؤخرًا توصلت واشنطن وأنقرة لـ "خارطة الطريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي "ب ي د/ بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.