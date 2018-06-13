تشاوش أوغلو: واشنطن ستستعيد أسلحة إرهابيي "ي ب ك" بعد انسحابهم من منبج

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستستعيد الأسلحة التي سلمتها لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي، خلال إخراج التنظيم من مدينة مبنج، شمالي سوريا.

وأضاف الوزير التركي، في تصريحات لإحدى الإذاعات المحلية، أنه "عند إخراج ي ب ك، من منبج، فإن الولايات المتحدة، ستسحب الأسلحة التي وزعتها لهؤلاء، ومن ثم سنحقق الاستقرار بتلك المناطق معاً".

وتابع: "مهام الدوريات ستسيرها الولايات المتحدة وتركيا لحين تشكيل وحدات أمنية جديدة".

ونوه تشاوش أوغلو إلى احتمالية سحب الولايات المتحدة الأسلحة من يد "ي ب ك" الإرهابي، في حال تم تطبيق خارطة طريق مماثلة لمنبج، في بقية المدن السورية التي يحتلها التنظيم.

وحول الادعاءات بشأن وجود "عادل أوكسوز"، المطلوب من قِبل تركيا في قضية محاولة الانقلاب الفاشلة، في ألمانيا، أشار تشاوش أوغلو، إلى أن بلاده تواصلت مع السلطات الألمانية وتقدمت بطلب لتسليم أوكسوز.

ولفت الوزير التركي، إلى أن السلطات الألمانية أصدرت قرارا بالبحث عن أوكسوز، إلا أنها لم تتأكد بعد من مكان وجوده.