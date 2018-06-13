حزب "الشعوب الديمقراطي" يكشف عن مخاوفه من عدم تجاوز العتبة الانتخابية

قالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي (معارض)، برفين بولدان، إن لدى حزبها مخاوف من عدم تجاوز العتبة اللازمة لدخول البرلمان في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري.

جاء ذلك في كلمة ألقتها بولدان، خلال ملتقى لنساء الحزب في ولاية أضنة جنوبي تركيا، اليوم الأربعاء.

ودعت المعارضة التركية أنصار الحزب إلى بذل جهود حثيثة لجمع أكبر عدد من الأصوات خلال الانتخابات القادمة.

وأشارت إلى أن الحزب يواجه خطر عدم تجاوز العتبة الانتخابية اللازمة من أجل دخول البرلمان التركي.

وبيّنت أن حزب الشعوب الديمقراطي سيواصل أنشطته بما لديه من قوة من أجل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/ حزيران الجاري. ويتنافس في الانتخابات البرلمانية تحالفان رئيسيان، هما تحالف الشعب، بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتحالف الأمة بقيادة حزب الشعب الجمهوري، بالإضافة إلى تحالف ثالث يضم حزب الشعب الديمقراطي وأحزاب ومنظمات يسارية.