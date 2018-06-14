أكار: عملياتنا داخل تركيا وعلى الحدود مستمرة حتى القضاء على آخر إرهابي

قال رئيس الأركان التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة التركية تواصل بكل عزم وإصرار مكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "فتح الله غولن" و"بي كا كا" و"ب ي د/ ي ب ك" و"داعش".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أكار، بمناسبة توزيع شهادات لضباط بولاية إسبارطة جنوب غربي البلاد، أكد فيها أن عمليات الجيش التركي ستتواصل حتى القضاء على آخر إرهابي داخل البلاد وعلى حدودها.

وأوضح أكار أن القوات المسلحة التركية قوة تحظى باحترام جيوش العالم عبر قدراتها الوطنية والتكنولوجية المحلية التي تمتلكها وقوتها الردعية، ونجاحاتها على الصعيدين المحلي والدولي في مهماتها، ومساهمتها في تحقيق السلام الإقليمي والعالمي.

وأشار رئيس الأركان، إلى أن الجيش التركي أثبت للعالم أنه لم يفقد شيئاً من قوته بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016، وأثبت ذلك عبر تنفيذه عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا، ضد التنظيمات الإرهابية.

وتمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي، بينها الباب وجرابلس، من تنظيم "داعش" الإرهابي في الفترة من أغسطس/آب 2016 وحتى مارس/ آذار 2017؛ ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.

كما تمكنت قوات "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين (شمالي سوريا) بالكامل، بعد 64 يومًا من انطلاق العملية في 24 مارس/ آذار الماضي.