متحدث الرئاسة التركية: قرار توفير الحماية الدولية للفلسطينيين نجاح للقضية الفلسطينية والعدالة

قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارًا يدعو لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين "نجاح كبير من أجل القضية الفلسطينية، والعدالة".

جاء ذلك في تغريدة نشرها المسؤول التركي، فجر الخميس، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

ومساء الأربعاء، حصل مشروع قرار تركي جزائري يدعو لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، على موافقة 120 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مقابل اعتراض 8 دول وامتناع 45 دولة عن التصويت.

وأوضح متحدث الرئاسة التركية، أن مشروع القرار الذي مررته الجمعية العامة، سبق وأن اعترضت عليه الولايات المتحدة مطلع يونيو/حزيران الجاري، في مجلس الأمن الدولي.

وشدد قالن على أن بلاده ستواصل وقوفها بجانب فلسطين في قضيتها.

وأعلن رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية، ميروسلاف لاجاك، اعتماد مشروع القرار الذي يدين قتل المتظاهرين الفلسطينيين علي يد قوات الجيش الإسرائيلي ويدعو لتوفير حماية دولية للسكان المدنيين منهم في أراضيهم المحتلة.

القرار جاء على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في غزة يوما 14 و15 مايو/ أيار الماضي، قتل خلالها 119 فلسطينيا وأصيب الآلاف خلال مشاركتهم في احتجاجات قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.

ومنذ 30 مارس/آذار الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

فيما يقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بقوة مفرطة، أدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى، وسط استنكار وإدانات محلية ودولية واسعة.