مقتل 3 من أنصار "العدالة والتنمية" في هجوم على تجمع انتخابي بشانلي أورفة

قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرين من أنصار حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا بالرصاص، في هجوم مسلح نفذته مجموعة مجهولة استهدف أحد التجمعات الانتخابية في مدينة سوروج التابعة ولاية "شانلي أورفة" على الحدود مع سوريا.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد قتل أحد إخوة النائب في البرلمان التركي، إبراهيم خليل يلدز، خلال الهجوم الذي تزامن مع زيارة الأخير للمكان، كما أصيب 4 من إخوته.

وقال وزير الصحة التركي إن الشرطة وطواقم الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث على الفور، مضيفاً أنه سيكشف أية معلومة جديدة لديه حال ورودها.

ونقلت الأناضول عن مصدر لم تحدد صفته أنه يرجح أن يكون المهاجمون منتمين إلى حزب الشعوب الديمقراطي المعارض.

وتأتي هذه التطورات قبل نحو 10 أيام من انتخابات برلمانية ورئاسية حساسة ستشهدها تركيا، من شأنها نقل البلاد إلى النظام الرئاسي ودخول عدد من التعديلات الدستورية حيز التنفيذ.