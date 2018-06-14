يلدرم: تسجيلات الشرطة تثبت أن منفذي هجوم سوروج من أنصار بي كا كا

اتهم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الخميس، منظمة بي كا كا الإرهابية بالوقوف خلف هجوم مسلح استهدف تجمعاً انتخابياً لأنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في جنوب البلاد، والذي خلف 3 قتلى و8 مصابين على الأقل.

وقال يلدريم، في مقابلة مع تلفزيون تي أر تي الحكومي: "ثمة تسجيلات لدى الشرطة تثبت أن الجناة أو المشتبه بهم من أنصار منظمة بي كا كا الإرهابية".

وأضاف: "لا يمكن الفوز بانتخابات من خلال سفك الدماء أو عبر استخدام القوة"، وتابع: "الانتخاب يعني الديمقراطية، الانتخاب يعني أن يعبر الناس عن رغباتهم بحرية".

وأدى هجوم بالرصاص على تجمع انتخابي في قضاء سوروج التابع لولاية شانلي أورفة جنوب تركيا إلى مقتل 3 أشخاص بينهم شقيق النائب عن حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز، وجرح 8 بينهم 4 من أشقاء النائب.