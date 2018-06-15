أردوغان والملك سلمان يرحبان في اتصال هاتفي بالقرار الأممي حول فلسطين

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالقرار الأممي القاضي بتوفير حماية دولية للفلسطينيين، وذلك في اتصال هاتفي أجراه الجانبان ليل الخميس الجمعة.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد أجرى أردوغان اتصالاً هاتفياً بالعاهل السعودي بمناسبة عيد الفطر، أكد خلاله الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وعبر الزعيمان وفقاً للمصدر ذاته عن ترحيبهما بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر الأربعاء، ويدعو إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين، وذلك بعد رفض تعديلات أمريكية مقترحة على القرار.