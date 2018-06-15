الجيش التركي يواصل عملياته في جنوب شرق البلاد ومنطقة عفرين

استمراراً للجهود التركية في ضمان سلامة سكان مناطق "غصن الزيتون"، خلال عيد الفطر المبارك؛ واصل الجيش التركي، اليوم الجمعة، عمليات التطهير في منطقة عفرين السورية من مخلفات منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية.



إذ قامت وحدات خاصة من "الدرك" بتمشيط المنطقة التي جرى تحريرها على يد الجيش التركي والجيش السوري الحر، وفق ما نقلت مصادر عسكرية لمراسل الأناضول.



وقامت قوات تركية، اليوم، بعمليات بحث وتمشيط في أراضي قرية "غوبك"، بحسب المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها.



وعثرت القوات على تحصينات للإرهابيين على شكل ممرات طويلة بعمق خمسة أمتار وعرض ثلاثة أمتار، متصلة مع بعضها عبر أنفاق، وبعضها قيد الإنشاء.



ونفذ خبراء تفكيك الألغام والمتفجرات عملية تمشيط في المنطقة، حيث عثروا على متفجرات مصنوعة يدويا مخبأة بين أحراش، وفجروها عن بعد.



كما عثرت قوات عمليات التمشيط على كميات كبيرة من الذخيرة، ورؤوس قذائف صاروخية، وألغام مضادة للدبابات وقنابل يدوية، وغيرها.

* تحييد 26 إرهابيا من بي كا كا:

على صعيد متصل، أعلن الجيش التركي اليوم الجمعة، تحييد 26 إرهابيا من "بي كا كا" في عملية جوية على منطقة قنديل شمالي العراق، في 12 حزيران/ يونيو الجاري.

وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان إن أحد مسؤولي المنطقة المزعومين في "بي كا كا"، بين الذين تم تحييدهم في العملية الجوية على جبل قنديل، معقل المنظمة الإرهابية.

كما أشار البيان إلى تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا"، في عملية جوية بمنطقة جوقورجا، بولاية هكاري، جنوب شرقي تركيا، أمس الخميس، بعد رصدهما وهما يستعدان لشن هجوم على نقاط عسكرية.