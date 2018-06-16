الأتراك في الخارج يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية

يواصل الناخبون الأتراك في دول عربية وأوروبية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة.

وهذه الدول هي: اليونان، البوسنة والهرسك، مقدونيا، السويد، جمهورية شمال قبرص التركية، رومانيا السودان.

في اليونان أقيمت مراكز انتخابية في العاصمة أثينا، ومدينتي سالونيك وكوموتيني، وجزيرة رودس، لاستقبال حوالي 11 ألف ناخب.

وأقيمت مراكز اقتراع في السفارة التركية بالعاصمة البوسنية سراييفو، حيث يوجد 2500 ناخب.

وفي العاصمة المقدونية سكوبيه فتح مركز الاقتراع في السفارة التركية أبوابه أمام ألفين و518 ناخبا.

كما بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في السويد، حيث يوجد نحو 39 ألف ناخب.

وتستمر عملية الاقتراع يومين في كل من البوسنة والهرسك ومقدونيا والسويد.

وفي جمهورية شمال قبرص التركية، بدأ الناخبون الأتراك، اليوم، التصويت في الانتخابات.

ويحق لـ109 آلاف ناخب تركي الإدلاء بأصواتهم في جمهورية شمال قبرص حتى يوم 18 يونيو/ حزيران الجاري.

وفي رومانيا يقترع الناخبون الأتراك في السفارة التركية بالعاصمة بوخارست، وفي الممثلية الدبلوماسية التركية بمدينة كونستانتا.

ويحق لستة آلاف و800 ناخب تركي الإدلاء بأصواتهم في رومانيا لمدة يومين.

وفي السودان فتح المركز الانتخابي في السفارة التركية بالعاصمة الخرطوم أبوابه أمام 924 ناخبا، في عملية تستمر يومين.

ويتواصل الاقتراع خارج تركيا حتى 19 يونيو/ حزيران الجاري، وينتظر أن يشارك فيه أكثر من 3 ملايين ناخب، عبر 123 مركزا انتخابيا، في 60 دولة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية داخل تركيا في 24 يونيو/ حزيران الجاري.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية ستة مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي أردوغان، بينما تتنافس ثمانية أحزاب في الانتخابات البرلمانية.