يلدريم: الانتخابات القادمة ستكتب تاريخاً جديداً لتركيا

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن انتخابات الأحد المقبل ستكتب تاريخاً جديداً لتركيا، وذلك في تجمع ضخم لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول، يشارك فيه أيضاً رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وأضاف يلدريم، في كلمة له خلال التجمع: "إذا قالت إسطنبول نعم فإن كل تركيا ستقول نعم كذلك".

وأكد رئيس الوزراء أن الشعب التركي يدعم من ينفذ وعوده، "فهو يرى من يعد وبماذا يعد وعلى أساس ذلك يتخذ قراره".

وتجمع مئات الآلاف من الأتراك في ميدان يني كابي بمدينة إسطنبول للمشاركة في تجمع انتخابي للحزب الحاكم تمهيداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في 24 حزيران/ يونيو الجاري.