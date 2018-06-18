أردوغان يعلن أن انسحاب العناصر الإرهابية من منبج تم بوسائل دبلوماسية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن انسحاب عناصر تنظيم (ب ي د/ ي ب ك) الإرهابي من منطقة منبج (شمال سوريا) تم عبر الطرق الدبلوماسية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الاثنين، أمام حشد جماهيري في ولاية "أوردو"، شمالي تركيا، في إطار الاستعدادات لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 يونيو/حزيران الجاري.

ولفت إلى انسحاب الإرهابيين إلى شرق نهر الفرات "جاء بموجب المباحثات التي أجريت بين الجانبين التركي والأمريكي".

وأضاف الرئيس التركي أن "عناصر التنظيم الانفصالي الإرهابي غادروا مواقعهم على حدودنا مع مدينة منبج (السورية)، وجنودنا بدؤوا بتسيير دوريات على أطراف المدينة. سنطهر المنطقة من الإرهابيين بشكل كامل على مراحل".