تشاوش أوغلو: يمكننا القول أن تطبيق خطة منبج قد بدأ فعليا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، البدء في تنفيذ خارطة الطريق بشأن منطقة "منبج" شمالي سوريا، وأن بلاده ستعمل على تطهيرها من الإرهابيين.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين حول "خارطة طريق منبج"، في مدينة أنطاليا (جنوب غرب)، اليوم الإثنين.

وأوضح أن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق حول "خارطة طريق منبج" في واشنطن يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، مشيرا إلى البدء في تطبيق الخارطة.

وبين أن وحدات عسكرية واستخباراتية من الجانبين ستقومان بالأعمال التحضيرية.

وقال "جنودنا بدأوا في تسيير دوريات ما بين منطقة درع الفرات ومنبج، وخلال هذه المرحلة سيتم إخراج عناصر "ي ب ك/بي كا كا" من الأخيرة، وستدخلها قواتنا تدريجيا".

وتابع في ذات السياق "سنتولى المراقبة في المدينة، وعقب ذلك سنواصل أعمالنا الرامية لتحقيق الاستقرار فيها".

وأضاف: "يمكننا القول إن تطبيق الخارطة بدأ ..إن شاء الله سنطبق الخارطة في منبج بأسرع وقت، وثم ننتقل إلى مدن أخرى.. هدفنا إخراج ( ي ب ك) من كل المناطق التي تخضع لسيطرته وتحقيق الاستقرار فيها".

ومؤخرًا توصلت واشنطن وأنقرة لاتفاق على "خارطة الطريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.