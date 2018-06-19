أردوغان: ماضون في تدمير معاقل "بي كا كا" الإرهابية في جبال قنديل

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء أن بلاده ماضية في تدمير معاقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية في جبال قنديل شمالي العراق.

جاء ذلك في كلمة له أمام حشد جماهيري بولاية "أضنة" (جنوب)، في إطار الاستعدادات لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقررة في 24 يونيو/حزيران الجاري.

وفي رد على انتقادات زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كمال قليجدار أوغلو، ومرشحه للانتخابات الرئاسية، محرم إنجة، للعمليات العسكرية ضد الإرهاب خارج البلاد، قال أردوغان إن قوات بلاده ستفعل ما يلزم لحماية أمنها بما في ذلك "الدخول لقنديل وسنجار (شمالي العراق) وعفرين وجرابلس (شمالي سوريا)".

وأضاف: "دمرنا وسنواصل تدمير معاقل منظمة (بي كا كا) الإرهابية بجبال قنديل".

ومنذ 11 مارس/آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا" في شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتوفير أمن حدود البلاد مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.

وفي الشأن الداخلي، أشار أردوغان أن حكومات حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، أقامت في أضنة استثمارات بقيمة 41 مليار ليرة تركية (نحو 9 مليارات دولار)، خلال 16 عامًا.