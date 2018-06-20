أردوغان: سلاح الجو التركي قصف ١٠ نقاط مهمة لـبي كا كا الإرهابية في قنديل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، قصف بلاده 10 نقاط مهمة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في جبال قنديل، شمالي العراق.

وأشار أردوغان، إلى تحييد قياديين في عملية أخرى استهدفت اجتماع لهم في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة له أمام حشد جماهيري بولاية "شانلي أورفة" (جنوب)، في إطار الاستعدادات لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقررة الأحد المقبل.

وقال أردوغان: "قصفنا 10 نقاط مهمة في قنديل (معقل بي كا كا)، كما حيّدنا في عملية أخرى، الطاقم القيادي للإرهابيين في المنطقة المذكورة خلال اجتماع لهم".

ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا" في شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.

وفي الشأن السوري، أوضح أردوغان، أنه "جاء الدور على المناطق السورية المحاذية لولاية شانلي أورفة (التركية)، سنطهرها قريبًا من الإرهابيين، ونسلمها إلى أصحابها الأصليين من العرب والأكراد والتركمان".

وأكد أن بلاده عازمة على القضاء على "بؤر الفتن" في المناطق السورية المحاذية لشانلي أورفة، (في إشارة إلى تنظيم ب ي د)".

وأضاف "لذا فإن انتخابات 24 يونيو مهمة للغاية".

وتابع في ذات السياق: "الأيام التي سنقضي فيها على بؤر الفتن قريبة، وندرك أن حل هذه المسألة يمر من التواجد على الأرض، نتعهد بجعل الجانب الآخر من حدودنا آمنة بفضل قوتنا، لذا قدموا لنا الدعم في 24 يونيو، وفوّضونا، ونحن سنكمل العمل الذي بدأناه".

وأوضح أن بلاده تعمل على تأسيس كلية العلوم التطبيقية في مدينة "الباب" بريف حلب السورية، بالتعاون بين جامعة حرّان، ووقف المعارف، ومجلس التعليم العالي التركي.

والأحد المقبل، تشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.