تركيا تنهي بناء مشفيين ميدانيين في اليمن بسعة 50 سريراً للواحد

شهدت تركيا على مدار السنوات الماضية إصلاحات كبيرة في قطاع الصحة حيث ارتفع مستوى الخدمات وازداد عدد العاملين في القطاع مع دخول التقنيات العالية وتوفيرها في جميع المشافي.

وقد طالت تلك النهضة القطاع الصحي داخل البلاد وخارجها حيث بات لتركيا نشاط كبير في مد يد العون للدول والشعوب في حال الكوارث الطبيعية والحروب.

وفي هذا الإطار، أعطى الرئيس رجب طيب أردوغان تعليماته بإنشاء مشفيين ميدانيين في اليمن باستطاعة 50 سريراً لكل منهما.

وقد قامت وزارة الصحة التركية بإنشاء المشفى الأول في شهر كانون أول/ديسمبر عام 2017، في مدينة عدن.

ثم باشرت الوزارة بإرساء القواعد للمشفى الميداني الثاني في تعز، يوم 18 ماي/أيار الماضي وتم الانتهاء منها في الرابع من الشهر الجاري.

وقد بني المشفى في حديقة مشفى خليفة العام، في بلدة التربة، جنوب تعز.

وسيلبي المشفى الميداني الحالات العاجلة وهو يحتوي وحدة جراحية ووحدة تخدير ووحدة عناية مشددة ومخبراً وغرفة أشعة.

وتتيح غرفة العمليات القيام بفحوصات وعمليات نسائية وجراحة عامة وعظمية إضافة إلى العمليات الموضعية.