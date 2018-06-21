أردوغان: استقرار سوريا مرتبط بقوة تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن استقرار سوريا "مرتبط بقوة تركيا"، فيما حذّر من تمزيق سوريا وتأسيس دولة إرهابية على حدود بلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، أمام حشد جماهيري لأنصار حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في ولاية غازي عنتاب (جنوب)، في إطار حملة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة الأحد المقبل.

وقال أردوغان، إن "استقرار سوريا مرتبط بقوة تركيا، وإلا فإنهم سيمزقون سوريا، ولن يكتفوا بذلك، بل سيقلقون راحتنا عبر دولة إرهابية يؤسسونها على حدودنا".

وأضاف: "حاربنا الإرهاب غرب الفرات (في سوريا) بالتعاون مع روسيا وإيران، وواصلنا التعاون شرق الفرات (في سوريا)، مع العراق وإيران في نفس الإطار".

وشدّد أردوغان، على أن بلاده تهدف إلى تحقيق الأمن في سوريا، وضمان عودة جميع الضيوف السوريين إلى ديارهم بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا.

وأشار إلى أن المزيد من السوريين سيعودون إلى بلادهم عند الانتهاء من تطهير "عفرين" (شمال)، والانتقال إلى المراحل الأخرى للاتفاقية (خريطة طريق منبج) التي توصلت إليها بلاده مع الولايات المتحدة بشأن المدينة الواقعة شمالي سوريا.

ولفت إلى أن عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى بلادهم بلغ 200 ألف.

وبخصوص العمليات العسكرية التي تنفذها تركيا خارج حدودها، قال أردوغان: "بدأنا من جرابلس ثم مررنا إلى الباب ثم توجهنا إلى عفرين (مدن شمال سوريا)، والآن نطهر منبج (من الإرهابيين)".

وتابع: "أقمنا 12 نقطة مراقبة في إدلب (شمال غربي سوريا)، ونعمل على جعل سوريا مكاناً آمناً من أجل استقرار شعبنا بغازي عنتاب (التركية الحدودية) من جهة، وعودة أشقائنا السوريين بأمان إلى منازلهم من جهة ثانية".

ومؤخرًا، توصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق على "خريطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس محلي من أبناء منبج لإدارتها عقب خروج الإرهابيين منها.

وفي الشأن الداخلي، أعلن الرئيس التركي، إعداد الحكومة مشروعاً عملاقاً بشأن سلسلة جبال أمانوس (جنوبي البلاد) يضم 4 أنفاق بطول 19 كلم، و5 جسور.

وقال أردوغان: "سندعم القوة الإنتاجية للولاية عبر إنشاء معرض دولي فيها، وسنبني قاعدة لوجستية تخدم قطاع الصناعة والتجارة فيها، وسنكسب المدينة مركزين للتكنولوجيا و7 مراكز للبحث والتطوير، و3 للتصميم، وسنقوم ببناء مركز علمي أيضا".

ولفت إلى أن "غازي عنتاب" تأتي على رأس المدن التي استقبلت السوريين اللاجئين إلى تركيا.