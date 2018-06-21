أنقرة: إرهابيو "ي ب ك" سيبدؤون مغادرة منبج في 4 يوليو بموجب خارطة الطريق

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن عناصر ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي سيباشرون الخروج من منبج السورية اعتباراً من 4 تموز/ يوليو المقبل، عقب مرحلة تحضير تمتد بين 4 حزيران/ يونيو و4 تموز/ يوليو، وفق خارطة الطريق المتفق عليها مع الولايات المتحدة.

وأضاف تشاوش أوغلو خلال مشاركته في برنامج على قناة "سي إن إن" التركية، أن الولايات المتحدة ستستردّ الأسلحة من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي كما أعطته إياها، لدى إخراج عناصره من منطقة منبج بريف حلب شمالي سوريا.

وتابع : "لن نتحاور مع عناصر ي ب ك، ولن نقول لهم اعطونا أسلحتكم".

وأوضح أنه "بموجب خارطة الطريق المتفق عليها مع الولايات المتحدة، فإن الجانب الأمريكي سيسحب الأسلحة من عناصر ي ب ك لدى خروجهم من منبج، بينما سيراقب الطرف التركي ذلك".

ولفت إلى أن الطرفين التركي والأمريكي سيحددان معًا الجهات التي ستشارك في إدارة المنطقة وقوات الأمن فيها.

وأكد أن تركيا لا يمكن أن تسمح لأشخاص على صلة بالإرهاب أو تحت سيطرة "ي ب ك"، بالمشاركة في إدارة المنطقة والقوات التي ستشكل لحفظ الأمن فيها.

وفي 18 حزيران/ يونيو الجاري، أعلنت رئاسة الأركان التركية، بدء الجيشين التركي والأمريكي، تسيير دوريات مشتركة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات" ومدينة منبج شمالي سوريا.

من جهة أخرى، أكد تشاوش أوغلو أنه سيتم تسليم مقاتلات "إف 35" إلى تركيا عام 2020 كما هو مقرر، وستستمر الدورات التدريبية حتى ذلك الحين.

ويأتي تصريح تشاوش أوغلو على الرغم من إقرار مجلس الشيوخ الاثنين قراراً غير ملزم بمنع تركيا من الحصول على طائرات "إف 35" عازياً ذلك إلى صفقة شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، واعتقال مواطنين أمريكيين.