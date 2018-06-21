تشاوش أوغلو: أبلغنا روسيا وإيران أن الهجمات على إدلب ستنهي مسار أستانة

دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، روسيا وإيران إلى وقف الهجمات المتواصلة على منطقة خفض التصعيد في إدلب، التي أنشأت تركيا فيها 12 نقطة مراقبة بموجب تفاهمات أستانة.

وحذر الوزير التركي من أن استمرار الهجمات التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه على إدلب سيؤدي إلى إنهاء مسار أستانة.

وقال تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي بأنطاليا اليوم الخميس: "لدينا 12 نقطة مراقبة في إدلب، ونقول لروسيا وإيران إذا وقعت هجمات على هذه المنطقة فإن هذا يعني نهاية المحادثات السياسية، وعندئذ ستستمر الحرب".

وأضاف: "أنتم ضامنون للنظام، وحصول الهجمات يعني انتهاء مسار أستانة وكذلك مسار جنيف".

من جهة أخرى، أقر تشاوش أوغلو بوجود "إرهابيين" في إدلب مصراً في الوقت ذاته على ضرورة وقف الانتهاكات لاتفاق خفض التصعيد.

وقال: "هناك إرهابيون انتقلوا من حلب إلى إدلب، وينبغي تطهير هذه المنطقة منهم، ولكن الانتهاكات يجب أن تتوقف".

وبموجب اتفاق خفض التصعيد المبرم بين روسيا وتركيا وإيران نشرت القوات التركية 12 نقطة مراقبة في محيط منطقة إدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة لها، على أن تتولى حفظ الأمن ومراقبة وقف إطلاق النار وتطهير المنطقة من التنظيمات الإرهابية.