مسؤول أوروبي: علينا الالتزام باتفاقية إعادة قبول اللاجئين مع تركيا

دعا دميتريس أفرامبولوس، مسؤول شؤون الهجرة والجنسية في المجلس الأوروبي، الاتحاد إلى الإسراع في تسديد الدفعة الثانية من المبلغ المتفق عليه (3 مليارات يورو) بين أنقرة وبروكسل في إطار اتفاقية إعادة القبول المبرمة بين الطرفين.

وأوضح أفرامبولوس في مؤتمر صحفي بمقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أنّ اتفاقية إعادة القبول أسفرت عن نتائج إيجابية للغاية.

وأضاف أفرامبولوس أن الاتفاقية ساهمت بنسبة 97 بالمئة في وقف تدفق اللاجئين من شرق البحر المتوسط نحو دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الاتفاقية ساهمت أيضًا في تخفيف حالات الوفاة التي كانت تحصل أثناء محاولة اللاجئين الوصول إلى الأراضي الأوروبية عبر البحر.

وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة إيفاء أطراف الاتفاق بتعهداتهم ومواصلة القيام بواجباتهم.

تجدر الإشارة أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في بروكسل إلى 3 اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

وقد التزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لم يف الاتحاد الأوروبي بالتزاماته المتعلقة بإلغاء التأشيرة.