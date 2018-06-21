يلدريم: العملية العسكرية ضد "بي كا كا" في جبال قنديل تحقق تقدماً

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن قوات بلاده تحقق تقدمًا في العملية العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في جبال "قنديل"، شمالي العراق.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة "سي إن إن تورك"، مساء الأربعاء.

وقال يلدريم، "العملية العسكرية ضد بي كا كا في جبال قنديل، تتقدم خطوة بخطوة، ودخلت قواتنا بعمق 40 كلم في المنطقة، وتسيطر على مساحة تقدر بـ400 كلم مربع".

وبخصوص الأخبار التي تشير إلى استهداف قياديي المنظمة في جبال "قنديل"، قال يلدريم، "جرى تنفيذ غارة جوية على أوكار المنظمة، ونعلم أن هناك خسائر مهمة (في صفوف القياديين)، وستتضح التفاصيل مع مرور الوقت".

ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا" في شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.

وبشأن خارطة الطريق حول مدينة "منبج" السورية، وصف يلدريم التعاون مع الجانب الأمريكي بالخطوة الإيجابية.

وأضاف: "رغم كل شيء فإن التعاون التركي الأمريكي في منبج خطوة إيجابية، نريد حل المسائل مع واشنطن عبر اللقاءات والحوار ولا نريد أن تسوء علاقاتنا".