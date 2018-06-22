الجيش التركي يعلن إتمام دوريته الثالثة في منبج السورية

أعلن الجيش التركي إتمام الدورية الثالثة في منبج في إطار أنشطته الرامية إلى تطهير المنطقة من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

ودخلت عربات مصفحة تابعة للجيش التركي أطراف نهر ساجور الفاصل بين منطقة جرابلس الواقعة ضمن مناطق درع الفرات وخط الجبهة لمنطقة منبج، بالتنسيق مع القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.

وفي 18 حزيران/ يونيو الجاري، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين التركي والأمريكي تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات" ومدينة منبج شمالي سوريا.

وفي 20 حزيران/ يونيو الجاري سير الجيش الدورية الثالثة على نفس الخط.

ومؤخرًا، توصلت واشنطن وأنقرة لاتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس محلي من أبناء منبج لإدارتها عقب خروج الإرهابيين منها.

وكان التنظيم احتل منبج التابعة لمحافظة حلب، في أغسطس/ آب 2016، بدعم أمريكي، في إطار الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

هذا ويشكل العرب حوالي 90 بالمئة من سكان منبج.