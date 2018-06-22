تركيا ترفض دخول برلماني ألماني وآخر سويدي معروفين بدعم "بي كا كا"

رفضت تركيا، الخميس، منح إذن دخول لبرلمانيين أوروبيين اثنين إلى البلاد، بسبب دعمهما السياسي لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية".

وأفاد بيان صادر عن الحزب اليساري الألماني، الخميس، أن "أندري هونكو الذي كان ينوي التوجه إلى تركيا قادمًا من العاصمة النمساوية فيينا كمراقب لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالانتخابات التركية، نزل من الطائرة التي ركبها بعد وصوله معلومة تفيد بعدم منح السلطات التركية إذن دخول له إلى أراضيها".

وفي تصريح صحفي، أوضح هونكو أنه توجه إلى المطار من أجل السفر إلى تركيا كمراقب لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالانتخابات التركية القادمة.

وأشار إلى أنه راقب الانتخابات في تركيا كعضو في البرلمان الألماني منذ العام 2011.

تجدر الإشارة إلى أن هوكو قدم مبادرات من أجل إلغاء الحظر الأوروبي المفروض على منظمة "بي كا كا".

وسابقًا، التقط هوكو صورا وهو يحمل راية المنظمة الإرهابية، وأظهر مرارًا دعمه السياسي للمنظمة.

كما رفضت تركيا منح إذن دخول للنائب في البرلمان السويدي جبّار كريم أمين، المعروف بدعمه السياسي لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

ووفق ما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية تركية، فإن القائمين على شؤون جوازات السفر في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، منعوا دخول "أمين" القادم من العاصمة السويدية ستوكهولم بسبب وجود حظر على دخوله للأراضي التركية لدعمه لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأشارت المصادر إلى أن "أمين" من مواليد إقليم شمال العراق، وهو نائب في البرلمان السويدي.

وأكدت أن السلطات التركية قامت بترحيل "أمين" إلى ستوكهولم.