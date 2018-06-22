عشية الانتخابات التركية.. عملية أمنية كبيرة ضد داعش في أنقرة

نفذت قوات الأمن التركي عملية في العاصمة أنقرة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 14 أجنبيًا قالت إنهم كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة أطلقت عملية للقبض على عناصر من "داعش" بعد حصولها على معلومات استخباراتية تفيد باستعدادهم لتنفيذ هجوم قبل انتخابات 24 حزيران/ يونيو الجاري.

وأوضحت المصادر أن الفرق داهمت عدّة أماكن في العاصمة بشكل متزامن فجر اليوم، وتمكنت من توقيف 14 شخصًا ينتمون للتنظيم.

وبيّنت المصادر الأمنية التركية أن جميع الموقوفين يحملون جنسيات أجنبية، وأنه صودرت وثائق ومسلتزمات عديدة خلال تفتيش منازلهم.

ولم يتسن الحصول على مزيد من المعلومات حول فحوى تلك الوثائق وهويات الموقوفين الذي نُقلوا إلى مقر مديرية أمن أنقرة للتحقيق.

وتشهد تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.