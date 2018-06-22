نائب يلدريم: "بي كا كا" الإرهابية تعرضت لهزيمة حقيقية للمرة الأولى

قال نائب رئيس الوزراء التركي، رجب أقداغ، إن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تعرضت للهزيمة بالمعنى الحقيقي للمرة الأولى في تركيا منذ 35 عاماً.

وأضاف أقداغ، في حديث للأناضول، أن إرهابيي "بي كا كا" تعرضوا لهزيمة كبيرة جدًا جراء العمليات التي تجريها بلاده، وأصبحوا يبحثون عن جحور يختبئون بداخلها.

وحول الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم الأحد القادم، قال أقداغ إن مرشحي المعارضة التركية تنقصهم الخبرة بشكل كبير جدًا مقارنة بالرئيس رجب طيب أردوغان، من حيث إدارة البلاد.

وشدّد بوزداغ على أن منصب القائد الأعلى يحتاج إلى الخبرة الكبيرة والشاملة، وهي متوفرة لدى الرئيس أردوغان.

ولفت إلى أن أكثر من يتمنى خسارة أردوغان في الانتخابات القادمة هي الإدارة الإسرائيلية وكذلك النظام السوري، وقيادات التنظيمات الإرهابية مثل "فتح الله غولن" و"بي كا كا".