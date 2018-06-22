وزير الخارجية التركية يؤكد أن تحالف الشعب سيستمر بعد الانتخابات

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الجمعة، إن "تحالف الشعب"، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم، و"الحركة القومية"، سيستمر حتى بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة بعد غد الأحد.

جاء ذلك في كلمة له حول الانتخابات، في ولاية أنطاليا (جنوب)، حثّ فيها على التصويت لمصلحة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف تشاوش أوغلو: "بإذن الله، تحالف الشعب، سيستمر حتى بعد الانتخابات من أجل بقاء الشعب والدولة، لذا يتوجب عليكم تعزيز قوة هذا التحالف".

ويتوجه الأتراك، بعد غدٍ الأحد، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي"، ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.