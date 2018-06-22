635 صحفياً أجنبياً من 34 دولة يتابعون الانتخابات التركية الأحد القادم

حصل 635 صحفياً أجنبياً من 34 دولة على بطاقات اعتماد صحفية من المديرية العامة للإعلام والصحافة التابعة لرئاسة الوزراء التركية وذلك لتغطية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها الأحد القادم المصادف 24 حزيران/ يونيو الجاري.

ووفقاً لمعلومات من مصادر بالمديرية، فإن 635 صحفياً أجنبياً وصلوا إلى تركيا لتغطية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأكملوا إجراءات الحصول على بطاقات اعتماد صحفية، حيث ستُوفر لهم التسهيلات الضرورية من أجل قيامهم بالتصوير بعد أن أخذوا التصاريح اللازمة.

وأقامت المديرية مراكز إعلامية للصحفيين الأجانب في مدن أنقرة وإسطنبول ودياربكر من أجل متابعة نتائج الانتخابات التركية، حيث سيتابع الصحفيون من شاشات نصبت في المراكز تُظهر بيانات نتائج الانتخابات أولا بأول، والتي توفرها وكالة الأناضول بالتعاون مع المديرية العامة للإعلام والصحافة.

وشكلت المديرية فرقا خاصة من أجل تسهيل عمل الصحفيين ميدانياً، وسيكون هناك تعاون مشترك مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات من أجل حل المشاكل التي قد يواجهها الصحفيون أثناء إجراءات التصوير.

من جهة أخرى زار وفد من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، "محمد أكارجا" مدير المديرية العامة للإعلام والصحافة ، وأطلع الأخير الوفد الزائر على معلومات عن التحضيرات لممثلي وسائل الإعلام يوم الانتخابات.

وأشارت المصادر أن الوفد أن سيزور المراكز الإعلامية التي أقامتها المديرية يوم الانتخابات.

وتشهد تركيا الأحد المقبل انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، أن 59 مليون و369 ألف و960 ناخباً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم داخل البلاد وخارجها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في 24 من الشهر الجاري.



وبحسب البيانات التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي فإن 56 مليونا و322 ألفا و 632 ناخباً سيدلون بأصواتهم في 180 ألف صندوق داخل البلاد.