أردوغان: النظام الرئاسي سيحقق للشعب التركي كل المشاريع التي يحلم بها

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستنمو أكثر في ظل النظام الرئاسي الجديد الذي سيسمح بتنفيذ كل المشاريع التي يحلم بها الشعب التركي.

جاء ذلك في حوار تلفزيوني أجرته معه قناة "تي آر تي" الرسمية، مساء الجمعة، تحدث فيها عن قضايا داخلية وإقليمية عديدة، عشية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة الأحد.

وفي بداية حديثه، أشار أردوغان إلى أن تركيا حققت في عهده "ثورة" في قطاع النقل.

ولفت في هذا السياق إلى أن 268 مليون شخص استخدموا نفق "مرمراي"، الرابط بين شطري مدينة إسطنبول تحت مضيق البوسفور، منذ افتتاحه في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2013.

كما أشار أن مطار إسطنبول الثالث، الذي يعد من أكبر مطارات العالم، المقرر افتتاحه في أكتوبر المقبل، "سيوفر 100 ألف وظيفة، وهذا يثير جنون الغرب، بل إنهم سيجنون أكثر ويقولون ما الذي يفعله هؤلاء الأتراك المغامرون؟".

ونوه على صعيد آخر بأن حكوماته (منذ 2002) رفعت قدرة البلاد على سد احتياجاتها في مجال الصناعات الدفاعية، من 20 بالمائة إلى 65 بالمائة.

وحول التحضير للانتخابات الأحد، قال أردوغان: "لأن هذه الانتخابات ليست انتخابات عادية، فنحن مقبلون على منعطف (النظام الرئاسي الجديد)، وأود أن أذكر أبناء بلادي بضرورة استخدام حقهم (بالتصويت)".

من جهة أخرى قال أردوغان إن حكومات العدالة والتنمية هي التي ألغت سياسات الإنكار والإقصاء ورفض الاعتراف بالآخر.

وقال: "نحن من داس على سياسات الإنكار والرفض بقدميه. ونحن من قضى على الاستقطاب (المذهبي أو الديني أو العرقي)".

ولفت في هذا الصدد إلى أن حكومات العدالة والتنمية قامت باستثمارات كبيرة في ولايات جنوب شرقي الأناضول التي يشكل الأكراد نسبة كبيرة من سكانها، لا سيما في ولايات ديار بكر وشرناق وهكاري، التي كان الإرهاب قد ألحق بها دمارا كبيرا.