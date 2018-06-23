أردوغان يدعو فرنسا ودول التحالف الدولي للإقرار بحق تركيا في تواجدها بسوريا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرنسا والدول المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي إلى الإقرار بحق تركيا في التواجد بسوريا "لمواجهة التهديدات التي تهدد أمنها".

وجاء تصريح أردوغان في معرض تعليقه، خلال مقابلة على تلفزيون تي آر تي الحكومي، الجمعة، على الحديث الذي دار بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول وجود الجيش التركي في سوريا.

وقال في هذا الخصوص "السيد ماكرون نطق بكلمات مثل متى ستنسحبون؟ لا تتأخروا كثيرا (في التواجد بسوريا). فأجبته: سيد ماكرون كم بقيتم أنتم في الجزائر (إبان احتلالها)؟ وفي رواندا؟، ائتوا بالتواريخ واعرضوها أمامنا ومن ثم نتحدث عما عندنا".

وتابع: "والأهم من ذلك نحن لم نرتكب مجازر هناك (في سوريا) لكنكم ارتكبتم مجازر في الجزائر ورواندا. فنحن نواجه التنظيمات الإرهابية فقط".

وشدد أردوغان أنه ينبغي على الدول المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة داعش أن تقر بأحقية تركيا في تواجدها بسوريا وأن تقبل بذلك، لأن تركيا لن تتراجع في هذا الخصوص، سيما أن موقفها "نابع من حقها المشروع في حماية أمنها، وهي التي تواجه التهديدات".