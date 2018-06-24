أردوغان: تركيا ستصبح ضمن أكبر 10 دول في العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جميع الطاقات ستستنفر للصعود بتركيا إلى مصاف الدول العشر الأكبر في العالم.

وأضاف أردوغان في أول تصريح له عقب انتخابه مجدداً رئيساً للبلاد، خلال مؤتمر صحفي بإسطنبول "لن نرتاح حتى نحقق هذا الهدف، أولويتنا تحقيق الأهداف التي نصبو إليها بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية في 2023 ".

وتسعى تركيا لتحقيق سلسلة من الأهداف بحلول عام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية، ومن أبرزها الدخول في مصاف أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم، ووضعت لهذا الغرض رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط؛ لبلوغ الناتج القومي تريليوني دولار في هذا التاريخ.

وأوضح أردوغان خلال المؤتمر أن الشعب جدد تكليفه بمهام الرئاسة بموجب الانتخابات التي جرت اليوم، وحمل "تحالف الشعب" (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية) مسؤولية كبيرة بمنحه الأغلبية البرلمانية.

ولفت إلى أن "سلامة العملية الانتخابية وحرية التصويت تعبران عن قوة الديمقراطية التركية".

وشدد على أن بلاده قدمت درسا في الديمقراطية للعالم بأسره عبر نسبة مشاركة قياسية بالانتخابات قاربت 90%.

وعبر عن أمله في أن تكون انتخابات اليوم فاتحة خيرٍ على البلاد، مهنئا الشعب التركي بـ "نصره الديمقراطي".

ودعا أردوغان إلى تنحية السجالات والتوترات التي رافقت الفترة السابقة للانتخابات والتركيز على مستقبل البلاد.

وقال "أتمنى ألا يضر أحد بديمقراطية بلادنا القوية من خلال التشكيك في النظام الانتخابي والنتائج من أجل إخفاء فشله".

وتعهد بمواصلة العمل على تعزيز الحريات والتوزيع العادل للثروات.

وجدد شكره لكل من ساهم في الانتخابات التي وصفها بـ" العرس الديمقراطي".

وشدد على أنه لا عودة عن المكاسب التي حققها حزب العدالة والتنمية لتعزيز الاقتصاد والديمقراطية في البلاد من خلال عمل دؤوب منذ 16 عاما.