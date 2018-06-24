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أردوغان: لن نرتاح حتى نجعل بلادنا ضمن الدول العشر الأكبر في العالم

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
أردوغان: لن نرتاح حتى نجعل بلادنا ضمن الدول العشر الأكبر في العالم

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن جميع الطاقات ستستنفر للصعود بتركيا إلى مصاف الدول العشر الأكبر في العالم.

وأضاف أردوغان في أول تصريح له عقب انتخابه مجدداً رئيساً للبلاد، خلال مؤتمر صحفي بإسطنبول "لن نرتاح حتى نحقق هذا الهدف"، متعهدا بتعزيز الديمقراطية والازدهار في البلاد.

وأوضح أن الشعب جدد تكليفه بمهام الرئاسة بموجب الانتخابات التي جرت اليوم، وحمل "تحالف الشعب" (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية) مسؤولية كبيرة بمنحه الأغلبية البرلمانية.

ولفت إلى أن "سلامة العملية الانتخابية وحرية التصويت تعبران عن قوة الديمقراطية التركية".

وشدد على أن بلاده قدمت درسا في الديمقراطية للعالم بأسره عبر نسبة مشاركة بالانتخابات قاربت 90%

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