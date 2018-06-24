أردوغان يعرب عن تفاؤله حيال نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تفاؤله بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت اليوم الأحد في البلاد.

جاء ذلك أثناء انتقاله من منزله الكائن في منطقة أوسكودار بإسطنبول، إلى قصر هوبر لمتابعة نتائج الانتخابات.

وقال أردوغان قبيل انتهاء عملية الاقتراع بدقائق: "حاليا تجري عملية التصويت بكل هدوء، ونحن نراقب الوضع، ولن أقول شيئاً الآن".

ولدى خروجه من منزله، ألقى أردوغان التحية على مجموعة من المواطنين المتواجدين للقائه.

وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت إسطنبول، أُغلقت صناديق الاقتراع في عموم البلاد، وبدأت عملية فرز الأصوات.

في سياق متصل أعرب كمال قليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) عن شكره لجميع الناخبين الأتراك الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي جرت اليوم.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين اليوم، عند وصوله إلى المركز العام لحزب الشعب الجمهوري في أنقرة، لمتابعة نتائج الانتخابات عقب إغلاق الصناديق في عموم تركيا.

وقال قليتشدار أوغلو: "أشكر كل مواطنينا الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع وأدلوا بأصواتهم وأدوا واجبهم الديمقراطي".

وأضاف قليتشدار أوغلو: "أؤمن إن تركيا ستكون أجمل في الغد".

وأشار إلى أن الترشح للانتخابات والمشاركة في فيها والتوجه إلى صناديق الاقتراع هو حق طبيعي للجميع.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية، أعلنت في وقت سابق، إن 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع الولايات التركية.